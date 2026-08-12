دبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت مجموعة "اينوك" عن تشكيل الدورة الثانية من مجلس شباب "اينوك" تزامناً مع اليوم العالمي للشباب انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031 . ويضم المجلس في دورته الثانية 15 عضواً من الكفاءات الإماراتية الشابة في المجموعة، ليشكّل منصة لطرح الرؤى والأفكار وتطوير المبادرات الداعمة للأولويات الاستراتيجية لـ"اينوك"، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الشباب وقيادات المجموعة وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على المساهمة في مستقبل قطاع الطاقة في الدولة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نؤمن في مجموعة اينوك بأن الشباب شركاء أساسيون في بناء المستقبل، وأن تمكينهم وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في تطوير الأفكار والحلول يشكل جزءاً مهماً مسيرة تطور المجموعة وتعزيز تنافسيتها. ويجسد الإعلان عن الدورة الثانية من مجلس شباب "اينوك" التزامنا بتوفير بيئة داعمة تتيح لكفاءاتنا الشابة تطوير قدراتها، والتعبير عن تطلعاتها، والمساهمة بشكل فاعل في أولويات المجموعة".

وجاء الإعلان عن أعضاء الدورة الثانية بعد فعالية نظمتها المجموعة للاحتفاء بمسيرة مجلس شباب "اينوك"، استعرضت خلالها أبرز إنجازات الدورة الأولى، وشهدت تكريم أعضائها تقديراً لجهودهم ومساهماتهم، إلى جانب التعريف بأعضاء الدورة الثانية للمجلس.

كما تضمنت الفعالية استعراضاً لمحاور الأجندة الوطنية للشباب 2031، وجلسة حوارية مع الشباب أتاحت لهم تبادل الأفكار والرؤى حول تطلعاتهم ودورهم في المساهمة في تطوير بيئة العمل ودعم مستقبل المجموعة.

ومن خلال دورته الجديدة، سيواصل مجلس شباب "اينوك" العمل على تعزيز صوت الشباب داخل المجموعة، وتشجيع مشاركتهم في تطوير الأفكار والمشاريع التابعة للمجموعة، ودعم بناء قدراتهم القيادية والمهنية، بما يعزز مساهمتهم في تحقيق أولويات مجموعة اينوك ودعم مستقبل قطاع الطاقة.