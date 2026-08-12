مصر تعلن طرح مناطق استكشافية جديدة للبترول والغاز

القاهرة في 12 أغسطس / وام / أعلنت مصر عن طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في 14 منطقة جديدة .

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن هذه المزايدة تطرح رقميا عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وتعمل وفق نظام اقتسام الإنتاج.

وتتوزع المناطق الاستكشافية الجديدة جغرافيا لتشمل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وشمال سيناء، وخليج السويس، وسيناء، والصحراء الغربية.

وتم تقسيم الفترات الزمنية للمزايدة لتتضمن 8 مناطق تمتد فترة التقديم لها من 11 أغسطس وحتى 14 ديسمبر، بالإضافة إلى 6 مناطق أخرى تمتد فترتها من 11 أغسطس وحتى 11 نوفمبر.

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