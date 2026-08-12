ملتقى "اقدر المجتمعي" يكرم 30 شاباً من "بناة الوطن"

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ شهد سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، ملتقى "اقدر المجتمعي"، الذي نظمه برنامج خليفة للتمكين "اقدر"، تحت شعار "الشباب وصناعة الأثر المستدام"، بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب، في مقر مؤسسة الإمارات بأبوظبي، بحضور سعادة خالد محمد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والعقيد الدكتور محمد الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين "اقدر"، وعدد من أعضاء مجلس شباب وزارة الداخلية.

وجاء الملتقى بهدف إبراز إسهامات الشباب في التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة المبادرة والابتكار والمسؤولية، وتسليط الضوء على نماذج وتجارب شبابية إماراتية ملهمة، بما يعكس دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد مجلس شباب وزارة الداخلية، في كلمة خلال الملتقى، أن الاحتفاء باليوم الدولي للشباب يجسد المكانة التي يحظى بها شباب الإمارات كونهم شركاء فاعلين في صناعة الحاضر والمستقبل، وقوة وطنية قادرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، والأفكار إلى مبادرات، والتحديات إلى فرص.

وأشار المجلس إلى أن دعم الشباب وبناء قدراتهم وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة وتحمل المسؤولية، يمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توفير الفرص والبيئات التي تسهم في تطوير مهاراتهم، وتحويل طاقاتهم وأفكارهم إلى أثر مؤسسي ومجتمعي مستدام.

وشارك في الملتقى سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس شباب أبوظبي، وجواهر جاسم المازمي، مدير تنفيذي لحسابات التعليم في مايكروسوفت - الإمارات، وعبدالله مصبح الكعبي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، فيما أدار الجلسة المقدم حسن البدوي، نائب مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين "اقدر".

وناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، تناولت دور الجهات الحكومية والخاصة في تمكين الشباب وصناعة المستقبل، وأهمية تطوير مهاراتهم ومواهبهم، إلى جانب أثر الاستثمار في القدرات والمواهب الشبابية.

واحتفى الملتقى بـ(30) شاباً إماراتياً من خريجي برنامج "بناة الوطن"، حيث كرم اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وخالد محمد النعيمي، الخريجين تقديراً لالتزامهم واجتيازهم متطلبات البرنامج، الذي أطلقه مجلس شباب وزارة الداخلية بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً.

واشتمل البرنامج على مسارات تدريبية وتطويرية في مجالات الأمن الإلكتروني والسيبراني، وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، واستشراف المستقبل، والتفكير الإبداعي والابتكار، وإدارة المشاريع، والتفكير التصميمي، إلى جانب القيادة وصناعة القرار والتخطيط الإستراتيجي.

وأسهم البرنامج في تنمية القدرات القيادية والمستقبلية للمشاركين، وتعزيز الإبداع والعمل الجماعي، ودعم جاهزيتهم للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.