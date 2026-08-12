"دبي للثقافة": تمكين الشباب ركيزة لبناء اقتصاد إبداعي مستدام

دبي في 12 أغسطس /وام/ أكدت سعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أن تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم ومواهبهم يمثلان ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مشيرة إلى دورهم الفاعل في إثراء المشهد الثقافي ودعم الاقتصاد الإبداعي.

وقالت بدري بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2026، إن القيادة الرشيدة آمنت بأهمية الاستثمار في الشباب وعملت على توفير البيئة التي تحفزهم على المشاركة في إحداث التغيير الإيجابي وتسهم في تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى إنجازات تدعم مسيرة التنمية والارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وأضافت أن شعار اليوم الدولي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة تطلعات مشتركة»، يعكس واقع الشباب حول العالم فرغم اختلاف بيئاتهم وتجاربهم تجمعهم تطلعات مشتركة نحو المعرفة والتعليم والعمل والحصول على فرص وبيئة داعمة للنمو والتطور والمشاركة في صناعة المستقبل.

وأوضحت أن "دبي للثقافة" تواصل ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب من خلال إطلاق مشاريع وبرامج نوعية تسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوفر لهم مساحات للتعبير والحوار وتبادل المعارف والخبرات.

وأكدت بدري أن الاستثمار في طاقات الشباب وإبداعاتهم يعزز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في مسيرة التطوير ويكرس حضورهم شركاء في إثراء المشهد الثقافي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وداعماً لاقتصاد إبداعي مستدام.