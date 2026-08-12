غوتنبرغ تستقبل الاتحاد للطيران في ديسمبر المقبل

غوتنبرغ- السويد في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن خدمة موسمية جديدة بين أبوظبي وغوتنبرغ، تبدأ في 17 ديسمبر 2026، بواقع أربع رحلات أسبوعية حتى 21 مارس 2027.

وستوفر الخدمة الجديدة أول خط جوي مباشر من غوتنبرغ إلى آسيا، حيث تربط الساحل الغربي للسويد مباشرة بأبو ظبي، وتقدم رحلات سريعة بمحطة توقف واحدة إلى وجهات مرغوبة في جميع أنحاء الهند وآسيا عبر مركز الاتحاد للطيران في أبو ظبي.

. ويُتيح برنامج التوقف في أبوظبي من الاتحاد للطيران للضيوف المؤهلين إضافة إقامة فندقية لمدة تصل إلى ليلتين، مما يحوّل رحلتهم إلى فرصة لاستكشاف العاصمة.

أما بالنسبة للمسافرين من غوتنبرغ، فيتيح الوصول إلى أبوظبي مساءً الانتقال بسلاسة على شبكة رحلات الاتحاد للطيران في آسيا، والتي تشمل بانكوك، وبوكيت، وكرابي، وسنغافورة، وهانوي، وبالي، وشنغهاي، وتايبيه، وبنغالورو، وكولومبو.

وتُعد غوتنبرغ الوجهة الخامسة عشرة الجديدة التي تُطلقها الاتحاد للطيران في عام 2026، وسيتم تشغيل هذا الخط على متن طائرة إيرباص A321LR، وهي أحدث طائرة في أسطول الاتحاد، ومجهزة بجناحين في الدرجة الأولى، و14 مقعدًا في درجة الأعمال، و144 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران : "إن طائرة A321LR هي التي تُتيح لنا تسيير رحلات كهذه، حيث تُقدّم خدماتنا بثلاث مقصورات كاملة، وبحجم يُناسب غوتنبرغ. إنها مدينة تفخر بها الدول الاسكندنافية بحق، فهي مركز للصناعة والبحث العلمي، وتقع على مقربة من أرخبيل، ومنذ ديسمبر، ستصبح متصلة مباشرة بأبوظبي، ومنها إلى الهند وجنوب شرق آسيا وما وراءها. تقدّم هذه الخدمة الجديدة للمنطقة أول خط جوي مباشر إلى آسيا، وعبر أبوظبي، توفر رحلات جوية سريعة إلى وجهات رئيسية في الهند وآسيا. كما تُتيح للمسافرين فرصة استكشاف أبوظبي قبل مواصلة رحلتهم".

من جهته، قال ماتس جوهانسون، الرئيس التنفيذي لمطارات سويدافيا: "نتطلع بشوق كبير إلى الترحيب بالاتحاد للطيران في ديسمبر. هذه هي أول رحلة مباشرة تربط غوتنبرغ بدولة الإمارات. فالشركات في غرب السويد تجري الكثير أعمالها في مختلف أنحاء آسيا، ولدى العديد من مسافرينا أقارب وأصدقاء وعائلات في تلك المنطقة، لذا، فإن هذه الخدمة الجديدة ستعزز التواصل، ولا سيما مع الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا. يُظهر هذا الاستثمار ثقة كبيرة في سوق الطيران السويدي وفي غرب السويد بالتحديد".