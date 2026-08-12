13 لاعباً يمثلون المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

عمان في 12 أغسطس/ وام/ انطلقت اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، منافسات بطولة غرب آسيا للمنتخبات لكرة الطاولة، والتي يمثل فيها منتخبنا الوطني 13 لاعبا من من مختلف المراحل السنية تحت 11، و13، و15، و17 عاما، وتستمر حتى 20 من أغسطس الجاري.

ويترأس وفد منتخبنا الوطني، حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات الفرق، والفردي، والزوجي، في مختلف المراحل السنية.

وكان المنتخب الوطني قد استعد للبطولة بخوض معسكر خارجي في أوزباكستان خلال يوليو الماضي، وخاض خلاله العديد من المنافسات خلال استعدادا للبطولة.