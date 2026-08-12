شباب "مياه وكهرباء الإمارات" في قلب التحول نحو مستقبل مستدام للطاقة

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أن الكفاءات الشابة تمثل ركيزة أساسية في تسريع التحول نحو قطاع ماء وكهرباء أكثر مرونة واستدامة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية مشيرة إلى أن الموظفين دون 35 عاماً يشكلون أكثر من ثلث قواها العاملة.

وأوضحت الشركة بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2026، أنها تواصل الاستثمار في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة من خلال برامج إعداد القيادات والتدريب الفني والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية واكتساب الخبرات في الطاقة المتجددة وتقنيات إنتاج المياه منخفضة الكربون والتحول الرقمي.

وقال الدكتور فيصل عبيد الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في الشركة، إن نجاح مسيرة الانتقال في قطاع الطاقة لا يعتمد على تطوير البنية التحتية المتقدمة فحسب بل يرتكز أيضاً على الاستثمار في الكفاءات البشرية والخبرات الفنية المتخصصة مؤكداً أهمية إعداد قادة المستقبل للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتتزامن جهود تمكين الشباب مع توسع الشركة في مشاريع الطاقة الشمسية التي يتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 15\5 جيجاواط بحلول 2030، وأكثر من 35 جيجاواط بحلول 2035، إلى جانب تطوير مشاريع بطاريات تخزين الطاقة على نطاق واسع.

وأكدت الشركة، أن تأهيل الكفاءات الشابة سيظل عنصراً رئيسياً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والكهربائي للدولة على المدى الطويل.