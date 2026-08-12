خالد بن حميد القاسمي يشيد بإنجازات نادي الشارقة للصقارين

الشارقة في 12 أغسطس / وام / أشاد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بإنجازات نادي الشارقة للصقارين والنتائج التي يحققها في مختلف البطولات، مؤكدا أن هذه المحصلة ثمرة المنظومة الإدارية الناجحة التي تدير النادي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشارقة الرياضي في مكتبه، سعادة محمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، بحضور سعادة الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، نائب رئيس المجلس، والمنتسب بالنادي راشد سعيد ونجله مضحي.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج النادي، فيما أكد الدكتور خالد بن حميد القاسمي دعم المجلس وحرصه على مواصلة النادي تمثيله المشرف للإمارة محلياً ودولياً.

وكان نادي الشارقة للصقارين قد حقق العديد من الجوائز في البطولات خلال الموسم، حيث فاز بالمركز الأول في كل من بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح 2026، وكأس الاتحاد لسباقات الصقور بالتلواح 2025، ومهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، وبطولة نادي الشارقة للتلواح 2025 لمختلف الفئات "جير تبغ فرخ" و"جير شاهين فرخ"، بجانب بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، وكأس رئيس الدولة للناشئين.