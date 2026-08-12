بتوجيهات بدور القاسمي.. "شراع" يطلق النسخة الثانية من "زمالة صانعات الأثر"

الشارقة في 12 أغسطس / وام / بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أعلن "شراع" إطلاق النسخة الثانية من "زمالة الشارقة لصانعات الأثر"، البرنامج المتخصص الذي يهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتطوير قدراتهن على قيادة مشاريعهن وتنميتها، بما يساعدهن على تسريع نمو شركاتهن والتوسع في أسواق جديدة.

ويقدم البرنامج تدريباً عملياً وإرشاداً متخصصاً، إلى جانب ربط المشاركات بشبكات من الخبراء والمستثمرين والشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي، ويستهدف رائدات الأعمال اللاتي يقدن شركات ناشئة ومشاريع صغيرة ومتوسطة حققت مؤشرات واضحة في النمو، مثل تحقيق الإيرادات، أو توسيع قاعدة العملاء، أو تنفيذ مشاريع تجريبية، أو إبرام شراكات استراتيجية، مع الالتزام بتوسيع أعمالهن انطلاقاً من الشارقة.

ودعا "شراع" رائدات الأعمال ومالكات المشاريع من مختلف أنحاء دولة الإمارات ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم عبر المنصة الرسمية للزمالة حتى 13 سبتمبر القادم.

وتستمر الزمالة ستة أشهر من أكتوبر وحتى مارس، وتشكل المشاريع التي تقودها رائدات أعمال 49 بالمائة من إجمالي المشاريع التي يدعمها المركز.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": «يرتبط نجاح الشركة بقدرة رائدة الأعمال على التطور كقائدة مع كل مرحلة جديدة من رحلة النمو. فكلما توسعت الأعمال، وكبرت فرق العمل، وازدادت مسؤولية اتخاذ القرارات، أصبحت القيادة العامل الحاسم في قدرة الشركة على مواصلة النمو، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق أثر مستدام».

وأضافت: «يشهد حضور رائدات الأعمال في منظومة "شراع" نمواً متسارعاً، وهو ما يعزز مسؤوليتنا في الاستثمار في القيادات التي ستقود الجيل المقبل من الشركات الناشئة، فالزمالة لا تقتصر على دعم نمو الشركات، وإنما تهدف إلى إعداد قيادات تمتلك الرؤية والثقة والقدرة على بناء شركات تنطلق من الشارقة إلى أسواق أوسع، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وإتاحة فرص جديدة، وصناعة أثر مستدام».

وتشهد النسخة الجديدة، إطلاق إطار LEAD القيادي الذي طوره «شراع»، ويركز على أربعة محاور هي: «قيادة الذات» (Lead Self)، و«تمكين الشركة» (Equip the Venture)، و«تعزيز الحضور» (Amplify Presence)، و«صناعة الأثر» (Drive Impact) ، ويساعد الإطار المشاركات على تنمية الوعي الذاتي والمرونة، وتعزيز القدرات القيادية والتشغيلية، وبناء حضور مهني أقوى، ودعم النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي أوسع.

كما تستفيد المشاركات من برامج "شراع" وخدماته من خلال برنامج العضوية، الذي يضم مساراً للشركات الناشئة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وخبراء القطاعات ورواد الأعمال خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.

وأثبتت النسخة الأولى من البرنامج نتائج ملموسة على مستوى الشركات المشاركة والقيادات النسائية التي تقودها، حيث وسعت غالبية المشاركات فرق العمل لديهن، فيما أسهم تطوير جاهزية المشاريع للاستثمار في تعزيز فرصهن للحصول على التمويل.

كما وفرت الزمالة للمشاركات وصولاً إلى منظومة ريادة الأعمال، أسفر عن بناء علاقات استراتيجية أفضت إلى فرص أعمال حقيقية، إلى جانب تحسن ملحوظ في الثقة بالنفس واتخاذ القرار والقدرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقيادة المشاريع نحو مراحل نمو أكثر استدامة.