عمار بن حميد يفتتح "مركز فتيات عجمان" ضمن منظومة وطنية لتمكين الشباب

عجمان في 12 أغسطس/ وام/ افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، "مركز فتيات عجمان"، في منطقة ( الحميدية )، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة خالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

واطّلع سموه على مرافق المركز وبرامجه، واستمع إلى شرح حول النموذج التشغيلي للمركز الذي جرى تطويره عبر مسار تشاركي شمل الفتيات وأولياء الأمور والشركاء، بهدف تصميم مركز يعكس احتياجات المجتمع المحلي، ويقدم برامج تنطلق من تطلعات الفتيات وأولوياتهن.

ويأتي افتتاح المركز بمناسبة اليوم الدولي للشباب، وضمن جهود المؤسسة الاتحادية للشباب لتطوير منظومة المراكز الشبابية في مختلف إمارات الدولة، وتجسيداً لتوجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان من خلال توفير بيئات نوعية تمكّن الشباب من تنمية قدراتهم، وتوسّع فرص مشاركتهم، وتعزز دورهم في دعم مسيرة التنمية، بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ إمارة عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تحرص على مواصلة الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، والمحرك الرئيس لاستدامة الإنجازات الوطنية.

وأكد سموه أنّ عجمان تدعم المبادرات التي تُمكّن الشباب والفتيات، وتنمي قدراتهم، وتوسع آفاق مشاركتهم، وترسخ إسهامهم في مختلف القطاعات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر تنافسية وازدهاراً.

وأضاف سموه: "يمثل مركز فتيات عجمان إضافة نوعية لمنظومة تمكين الشباب في الدولة، وخطوة توسّع الفرص أمام الشابات، وتعزز حضورهن في مختلف المجالات، بما يرسخ دورهن شريكات في مسيرة التنمية، ويجسد النهج الإماراتي القائم على تمكين جميع أبناء الوطن وبناته، وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في صناعة المستقبل".

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان النيادي، إنّ الشباب في دولة الإمارات يحظون بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة، التي جعلت تمكينهم نهجاً وطنياً راسخاً عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز دور الشباب والشابات انطلاقاً من قناعة راسخة بأنهم ركيزة محورية بمسيرة التنمية والإنجازات.

وأضاف معاليه: "يجسد مركز فتيات عجمان رؤية دولة الإمارات في توفير بيئات نوعية تحتضن طاقات الشابات، وتقدم برامج تنطلق من واقعهن وتطلعاتهن، بما يتيح لهن فرصاً للتعلم، والتجربة، والابتكار، وصقل القدرات، وتحويل الأفكار إلى مبادرات نوعية، تعزز جاهزيتهن للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع والوطن".

يستهدف المركز الفئة العمرية بين 13 و35 عاماً، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تركز على المهارات المستقبلية، وبناء الشخصية، والقيادة، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي، وجودة الحياة، إلى جانب توفير مساحات محفزة للتعلم، والتجربة، والابتكار، بما يعزز جاهزيتهن للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

ويعتمد المركز أربعة محاور رئيسة تشمل: التمكين وبناء القدرات، الابتكار والإبداع، المشاركة المجتمعية والقيادة، وجودة الحياة والرفاه، من خلال برامج نوعية تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية، وتشجيع الابتكار، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.

واستعرضت المؤسسة الاتحادية للشباب مخرجات البرنامج التأسيسي الذي سبق افتتاح المركز، واعتمد على جلسات حوارية وورش عمل تشاركية مع الفتيات وأولياء الأمور والشركاء، وأسهم في إعداد النموذج التشغيلي، ورسم خارطة أولية للبرامج، وبناء شراكات داعمة تضمن استدامة المركز، وتطوير مبادرات تعكس احتياجات الفتيات وتواكب أولويات المجتمع في إمارة عجمان.