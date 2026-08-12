"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تكثف جهودها المجتمعية لدعم الأيتام عبر "وقف جيران النبي"

الشارقة في 12 أغسطس / وام / أكدت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن التفاعل والإقبال اللافتين من مختلف الجهات والفئات على استضافة "وقف جيران النبي" يعكسان تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقف، وهو ما يترجم نجاح الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقف كقيمة إنسانية ومجتمعية راسخة.

وأشارت السويدي إلى حرص المؤسسة الدائم على توسيع رقعة التعريف بالوقف، وإبراز منتجات متجره وبناء شراكات مجتمعية لضمان استدامة الأثر ودعم برامج تمكين الأيتام وأسرهم.

وتجسيداً لهذه الإستراتيجية، كثفت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها لنشر ثقافة الوقف المستدام عبر سلسلة من المشاركات المجتمعية الهادفة إلى استقطاب مساهمات الأفراد والمؤسسات.

وشملت هذه التحركات استضافة متجر الوقف في نادي البطائح الثقافي الرياضي ومطار الشارقة الدولي، لتعريف الزوار بمنتجاته التي يُخصص ريعها لدعم الفاقدين وأسرهم.

وامتدت الجهود التعريفية لتشمل استضافة هيئة الشارقة للثروة السمكية لفعالية خاصة تسلط الضوء على باقات الوقف ودوره في العطاء المستدام، إلى جانب تسجيل حضور بارز في المعرض الصيفي لنادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، وذلك في إطار سعي المؤسسة المتواصل لتعزيز الوعي المجتمعي بالأثر التنموي الشامل للمشروع.