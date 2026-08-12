"ثقافة وإعلام الفجيرة" و"السياحة والآثار" تبحثان تعزيز التعاون الإعلامي والسياحي

الفجيرة في 12 أغسطس / وام / بحثت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ودائرة الفجيرة للسياحة والآثار سبل تعزيز التعاون المشترك و بين الجانبين، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التكامل في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحية.

واستعرض الجانبان، خلال لقاء مشترك، أفضل الممارسات في مجالات العمل الإعلامي والثقافي، وبحثا آليات تطوير الإعلام الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويسهم في تعزيز جودة وكفاءة الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور.

واطّلع الوفد على تجربة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في تطبيق الممارسات الاستراتيجية في الاتصال الحكومي وخدمة المتعاملين، ودورها في تعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.

كما ناقش اللقاء فرص توسيع مجالات التعاون في الترويج للمقومات الثقافية والسياحية التي تزخر بها الإمارة، وإبراز هويتها التراثية والثقافية، بما يعزز حضور الإمارة ومكانتها السياحية على المستويين المحلي والدولي.