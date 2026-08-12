شباب الفجيرة يحتفون باليوم الدولي للشباب

الفجيرة في 12 أغسطس / وام / احتفى شباب إمارة الفجيرة، باليوم الدولي للشباب معتزين بدورهم الفاعل كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية الوطنية وصناعة المستقبل .

وشدد فايز سعيد اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب، على أن الأوطان العظيمة تورّث أبناءها مسؤولية صناعة إنجازات جديدة لتجاوز ما تحقق، مبيناً أن التمكين يمثل ثقة ومسؤولية وأثراً ملموساً يتطلب إعداد جيل يجمع بين أصالة الهوية وجرأة الابتكار وإتقان أدوات المعرفة والذكاء الاصطناعي ليقود بقيمه قبل منصبه، ووجه رسالته للشباب بأن يكونوا صنّاعا للمستقبل لوطن يستحق أثراً لا يُنسى.

وأشار محمد العبدولي، عضو مجلس شباب الفجيرة، إلى أن دولة الإمارات آمنت بالشباب واستثمرت في طموحاتهم لتجعلهم شركاء في بناء الحاضر والمستقبل، داعيا إياهم لمواصلة التعلم وصناعة الفرص لأن المستقبل يصنعه من يعمل من أجله ولا ينتظر الحالمين فقط.

وأوضح ناصر الكعبي، مدير مشاريع، أن الشباب الإماراتي يمتلك اليوم فرصا واسعة للمشاركة في قيادة المشاريع والمبادرات النوعية، حيث يسهم تمكينهم بالثقة والخبرة والمسؤولية العملية في إعداد قيادات قادرة على إدارة مشاريع المستقبل بأثر مستدام.

ولفت سعيد علي سالم، طالب هندسة طيران، إلى تطلع الشباب الإماراتي نحو تخصصات المستقبل والقطاعات المتقدمة لتعزيز تنافسية الدولة، معتبراً أن اختياره لتخصصه يعكس طموح جيل يسعى للإسهام في مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي وبناء مستقبل أكثر ابتكاراً.

وبينت سميرة راشد، موظفة في القطاع المصرفي، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي نتيجة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفتح للشباب فرصا لتطوير مهاراتهم والمشاركة في صناعة مستقبل القطاع المالي، مدعومين بقدرتهم على دمج المعرفة الحديثة بالابتكار والمسؤولية المهنية.

وأكد إبراهيم الشامسي، ممثل مسرحي وإعلامي، أن الشباب طاقة تتجاوز المستحيل، وأن الشغف والإصرار يحولان كل فكرة يؤمن بها الشاب إلى قصة نجاح قادرة على صناعة الفرق وترك أثر مستدام في المجتمع.

واعتبرت سعادة سالم، طالبة في جامعة الفجيرة، أن اليوم الدولي للشباب يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على دور الشباب في صناعة الغد، موضحة أن التعليم الجامعي لم يعد مجرد مرحلة لاكتساب المعرفة، بل بات مساحة حقيقية لبناء الشخصية وتنمية المهارات لتحويل الطموحات إلى إنجازات تخدم الوطن.