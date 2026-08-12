عروض وأنشطة تفاعلية في “مهرجان العودة إلى المدارس” ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026





أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ تنطلق غداً فعاليات “مهرجان العودة إلى المدارس”، الذي يقام بالتعاون مع “لولو” ضمن فعاليات “مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026”، ويستمر حتى 23 أغسطس الجاري، مقدماً للعائلات والطلاب تجربة متكاملة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، تجمع بين التسوق والعروض والأنشطة الترفيهية والتفاعلية.

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس الجاري، من الاثنين إلى الخميس بين الساعة العاشرة صباحاً والثامنة مساءً، ومن الجمعة إلى الأحد من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.

ويتيح المهرجان للزوار الحصول على مختلف التجهيزات والمستلزمات الدراسية تحت سقف واحد، وفي مقدمتها الزي المدرسي الموحد، إلى جانب الحقائب المدرسية والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية والتقنيات التعليمية.

ويقدم المهرجان عروضاً مميزة وتخفيضات كبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية، مع توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وتشمل أجهزة الآيباد والتابلت وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب بأسعار مميزة.

ولا تقتصر فعاليات المهرجان على التسوق، إذ تتضمن جوائز وهدايا يومية، وفرصاً للفوز، إلى جانب منح دراسية ومكافآت تشجيعية، فضلاً عن أنشطة تفاعلية وترفيهية مخصصة للأطفال، بما يجعل الاستعداد للعام الدراسي الجديد تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة.

ويأتي “مهرجان العودة إلى المدارس” ضمن فعاليات “مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026” المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، الذي يجمع التعليم والتقنية والرياضة والثقافة والترفيه في منظومة صيفية متكاملة، بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية ورياضية ومجتمعية، تقدم أكثر من 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي، فيما تجاوز عدد المستفيدين 10 آلاف طالب وطالبة، ضمن بيئة تعليمية وترفيهية تقام في قاعات مغطاة ومكيفة.

كما تتضمن فعاليات “مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026” “الوثبة وندر لاند”، التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية للأطفال والعائلات، وتستقبل زوارها من الاثنين إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع الدخول المجاني.