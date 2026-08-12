"إقامة دبي" تحتفي بشبابها

دبي في 12 أغسطس/ وام/ نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، من خلال مجلس شباب إقامة دبي، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب .

وشهد الحفل، الذي حضره اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي ، ومساعدو المدير العام، الإعلان عن نتائج مجلس الشباب، الى جانب تكريم الكوادر الشابة من خلال جائزة "بصمة التميز للشباب"، التي تهدف إلى اكتشاف وتكريم النماذج الشبابية المتميزة داخل الإدارة العامة، وتحويل الإنجازات الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة. كما استعرضت الإدارة أبرز مؤشرات الشباب، التي تعكس نجاحها في بناء منظومة مؤسسية تتيح للكفاءات الوطنية الوصول إلى مواقع القيادة، والمشاركة الفاعلة في تطوير المبادرات وصناعة القرار.

ويمثل الشباب في إقامة دبي اليوم 36% من إجمالي موظفي الإدارة، من الشباب والشابات الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل، فيما تبلغ نسبة التوطين بينهم 100%، ويشغل 96 منهم مناصب إشرافية وقيادية، في دلالة على نجاح الإدارة في تمكين وإعداد قيادات وطنية شابة تتولى مسؤوليات نوعية، وتسهم في قيادة مشاريع التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وخلال الحفل، كرّمت إقامة دبي، الفائزين ضمن مبادرة "بصمة الشباب"، تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم النوعية في دعم مسيرة العمل المؤسسي، حيث بلغ إجمالي عدد الفائزين 12 موظفاً .

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للمؤسسات، والعنصر الأهم في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن ما حققته الكفاءات الوطنية في إقامة دبي يعكس نجاح الإدارة في بناء بيئة عمل تستثمر في الإنسان، وتمنحه الثقة والمساحة اللازمة للإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية.

وأضاف: "نؤمن في إقامة دبي بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الإدارة واستدامة تميزها، وأن تمكينهم لا يقتصر على تطوير مهاراتهم، بل يمتد إلى إشراكهم في صناعة القرار، وقيادة المبادرات، وإتاحة الفرصة لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع نوعية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء حكومة أكثر جاهزية وريادة".

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية إقامة دبي في تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الإدارة تتبنى منظومة متكاملة لاستقطاب المواهب، وتأهيلها، وتمكينها من تولي الأدوار القيادية، بما يعزز جاهزيتها لمواصلة مسيرة التطوير.

وأضاف: "نعمل على توفير بيئة عمل داعمة تفتح المجال أمام الشباب للتعلم المستمر، وتطوير قدراتهم المهنية والقيادية، والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في إعداد قيادات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على مواصلة مسيرة الريادة، وتعزيز تنافسية المؤسسة على المستويين المحلي والعالمي".