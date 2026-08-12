جلسة شبابية في رأس الخيمة تناقش الاستثمار في الشباب

رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، تزامنا مع اليوم العالمي للشباب، جلسة حوارية بعنوان "الشباب الإماراتي.. استثمار اليوم وريادة الغد"، لتسليط الضوء على دورهم الإستراتيجي في صناعة المستقبل وأهمية تمكينهم.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، أن الحضور الفاعل للشباب الإماراتي هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة التي منحتهم الثقة للمشاركة في صناعة القرار، مشددا على أهمية تحملهم للمسؤولية الوطنية وتحويل الفرص المتاحة إلى إنجازات مستدامة.

وناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية شملت: الاستثمار في الشباب كأساس للريادة، وتطلعاتهم المستقبلية، والانتقال من الطموح إلى الإنجاز من خلال استعراض تجارب واقعية.