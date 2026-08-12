"إيه جي إل للإدارة الائتمانية" تحصل على موافقة أبوظبي العالمي (ADGM) لتوسّع حضورها في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي في 12 أغسطس / وام/ أعلنت شركة "إيه جي إل للإدارة الائتمانية" (AGL Credit Management)، وهي شركة رائدة متخصصة في الائتمان المؤسسي تقدم خدماتها الاستراتيجية وحلولها الاستثمارية للمستثمرين والمقترضين، اليوم، عن حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، بمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي (ADGM).

وتمثل الموافقة خطوة مهمة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لشركة "إيه جي إل للإدارة الائتمانية" في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويأتي بعد افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي العالمي (ADGM) في أغسطس 2025، وتأسيس شركة "إيه جي إل للإدارة الائتمانية – منطقة مجلس التعاون الخليجي المحدودة" (AGL Credit Management GCC Limited).

وقد قامت "إيه جي إل" بتعيين مايكل فيليبس في منصب العضو المنتدب للإشراف على توسع الشركة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات، والمضي قُدماً في إبرام شراكات استراتيجية جديدة في جميع أنحاء المنطقة. يتخذ فيليبس من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً له، ويرفع تقاريره إلى قاسم شافي، رئيس قسم تكوين رأس المال والمبادرات الاستراتيجية في "إيه جي إل".

وقبل انضمامه إلى "إيه جي إل"، شغل السيد فيليبس منصب رئيس قسم الائتمان المؤسسي في مجلس أبوظبي للاستثمار. وقبل ذلك، كان يشغل منصب رئيس قسم الائتمان في "مجموعة الفرص الخاصة" متعددة الأصول في نظام تقاعد المعلمين في ولاية تكساس، حيث كان يشرف على محفظة كبيرة من الصناديق والمنصات المخصصة والاستثمارات الأساسية، وكان عضواً في لجنة الاستثمار التابعة للمجموعة.

وكان بيتر غليستين قد قام بتأسيس "إيه جي إل" في عام 2019، بدعم من شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA). وتدير الشركة حالياً أصولاً تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار أمريكي.

وتعليقاً على حصول الشركة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، قال بيتر غليستين، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "إيه جي إل" : "يمثّل حصولنا على ترخيص أبوظبي العالمي (ADGM) محطة بارزة في مسيرة النمو المستمر لشركة ’إيه جي إل‘، ويعزز التزامنا الراسخ تجاه المنطقة. نحن متحمسون تجاه مواصلة توسيع نطاق حضورنا في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومايكل، بخبرته العميقة في مجال الائتمان المؤسسي ومعرفته الواسعة بالسوق الإقليمية، هو الخيار الأنسب لقيادة هذه المرحلة الجديدة من نمو شركتنا".

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): "من دواعي سرورنا أن نرحب بشركة ’إيه جي إل للإدارة الائتمانية‘ في المنظومة المالية المتنامية لأبوظبي العالمي (ADGM). إن قرار الشركة بتوسيع نطاق حضورها الإقليمي انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM) يعكس استمرار جاذبية أبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على الساحة العالمية، ويؤكد دور أبوظبي العالمي (ADGM) كمنصة موثوقة وداعمة للمؤسسات المالية العالمية. وبصفته المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، يظل أبوظبي العالمي (ADGM) ملتزماً بتمكين المؤسسات المالية العالمية ودعمها لتحقيق النمو وتعزيز التواصل واغتنام الفرص الواعدة عبر جميع أنحاء المنطقة، بالتزامن مع حرصه على المساهمة في تعزيز عمق وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة".