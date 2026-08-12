علياء عبدالسلام تشارك في جائزة "النرويج الكبرى" لزوارق الفورمولا 4

روما في 12 أغسطس/ وام/ تشارك المتسابقة علياء عبدالسلام فيروز، في منافسات جائزة النرويج الكبرى لزوارق الفورمولا4، في مدينة درامن، من 21 إلى 23 أغسطس الجاري.

واختتمت المتسابقة علياء عبدالسلام مشاركتها في جولة فيرفوني بإيطاليا ضمن منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، بإحراز المركز الثالث عشر، كما نجحت بتحطيم رقمها الوطني السابق 1.10 دقيقة، بتسجيل ثالث أفضل زمن في الجولة، 1.3 دقيقة.

وستكمل المتسابقة فيروز سلسلة الجولات المطلوبة والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في موسمها الثالث بسباقات الزوارق السريعة، حيث جاءت مشاركتها في إيطايا وسط منافسة قوية ضمت نخبة من المتسابقين وأبطال العالم في الفورمولا 4.