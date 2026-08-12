"تنمية المجتمع في دبي" تنظم معرضا للتوظيف الفوري

دبي في 12 أغسطس / وام / نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم ضمن مبادرة "سواعد الوطن" حيث طرحت شرطة دبي نحو 200 فرصة وظيفية للمواطنين من فئة الذكور .

وتواصل الهيئة تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأفراد وتطوير مسارات تدعم استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

ويعكس المعرض نهج الهيئة في قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تجمع بين الحماية والتمكين من خلال ربط القادرين على العمل من المنتفعين بالمنافع الاجتماعية بالفرص الوظيفية المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعزز الاستقلالية والاستقرار وجودة الحياة، كما يجسد التعاون الحكومي نهج دبي في تطوير حلول اجتماعية استباقية وتوسيع الشراكات الداعمة للتمكين بما يعزز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ويدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وأكد علي القاسم مدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تنظيم الهيئة في المعرض تعكس دورها في تطوير مسارات التمكين للمنتفعين القادرين على العمل ولا سيما المنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين من خلال تحديد الفئات المستهدفة والتواصل معها وربطها بالفرص الوظيفية المناسبة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعزز قابلية التوظيف ويدعم الاستقلالية الاقتصادية.

وأضاف القاسم أن دمج المنافع الاجتماعية ضمن مسارات التمكين الاقتصادي يمثل نهجاً متكاملاً يعزز قدرة الأفراد على الاعتماد على ذواتهم والمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع، مؤكدا أن الشراكات الحكومية تسهم في توسيع الفرص المتاحة وربط الكفاءات الوطنية باحتياجات سوق العمل.