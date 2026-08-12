47 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مشاركة المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2026، بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة.

وتستضيف العاصمة أبوظبي منافسات البطولة، من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.

وتضع البطولة لاعبي المنتخب أمام اختبار متكامل في رياضة لا تقوم على القوة وحدها، بل تتطلب سرعة قراءة المنافس، والتنقل بين الهجوم والدفاع، وضبط الإيقاع تحت الضغط، وانتظار اللحظة المناسبة للحسم. ومع تنوع المدارس المشاركة واختلاف الأوزان والفئات، يصبح كل نزال مواجهة مستقلة تحتاج إلى مرونة تكتيكية وتركيز كامل حتى لحظتها الأخيرة.

ويستهل 19 لاعباً ولاعبة ضمن فئة الناشئين D (10 إلى 11 عاماً) مشوار المنتخب الوطني في 17 أغسطس، يليهم 12 لاعباً ولاعبة في فئة الناشئين C (12 إلى 13 عاماً) في 18 أغسطس. ويشارك تسعة لاعبين ولاعبات في فئة الناشئين B (14 إلى 15 عاماً) يومي 19 و20 أغسطس، قبل أن يختتم سبعة لاعبين ولاعبات من فئة الناشئين A (16 إلى 17 عاماً) مشاركة المنتخب خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس.

وأكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة أصبحت موعداً عالمياً بارزاً يجمع اللاعبين والاتحادات حول قيم الانضباط والاحترام والتنافس ..مع وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 1,100 لاعب ولاعبة من 55 دولة، واستمرار هذا الرقم في الارتفاع من نسخة إلى أخرى .

وأضاف :" تكمن أهمية استضافتها في أبوظبي في أثرها الذي يتجاوز أيام المنافسات، من إلهام الناشئين وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة إلى تعزيز حضورها في المجتمع. كما تعكس مشاركة 47 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني في الفئات الأربع ثمار الاهتمام بالمواهب الإماراتية، والحرص على منحها فرصاً مستمرة لتمثيل الدولة في المحافل العالمية".

وقال سيف الجنيبي، لاعب المنتخب الوطني المشارك في فئة الناشئين A: "عندما يبدأ النزال، لا يبقى أمامك سوى المنافس والخطة التي تدربت عليها. لا وقت للتردد؛ عليك أن تقرأ كل حركة، وتحافظ على هدوئك، وتستثمر اللحظة المناسبة. خوض بطولة العالم في أبوظبي يمنحنا حافزاً كبيراً، وسنبذل كل ما لدينا لتحويل هذا الحافز إلى أداء قوي ونتائج ترفع علم الدولة على منصة التتويج".

وتجمع مشاركة المنتخب الوطني بين طموح المنافسة على الميداليات وبناء رصيد متراكم من الخبرة لدى اللاعبين واللاعبات عبر مختلف المراحل العمرية، بما يدعم استمرارية حضور المواهب الإماراتية في البطولات الدولية.