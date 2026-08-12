اتحاد الكرة يعلن التعاقد مع الكرواتي زلاتكو داليتش مدرباً للمنتخب الوطني

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفاً للروماني كوزمين أولاريو.

ويعقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤتمراً صحفياً غداً بمقره في دبي، للكشف عن تفاصيل العقد والجهاز الفني المعاون، إلى جانب استعراض برنامج المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني.

ويمتلك داليتش خبرة كبيرة في كرة القدم الإماراتية، بعدما سبق له قيادة فريق العين، من 2014 إلى 2017، كما حقق مسيرة بارزة مع المنتخب الكرواتي، الذي تولى تدريبه منذ عام 2017 وقاده إلى المركز الثاني في كأس العالم 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022.

وكان داليتش قد أنهى مهمته مع المنتخب الكرواتي عقب كأس العالم 2026.