38 % نسبة نمو التبرعات الرقمية عبر "دبي الآن" خلال النصف الأول

دبي في 12 أغسطس / وام / سجلت قنوات العطاء الرقمية مؤشرات نمو إيجابية، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 ارتفاعا لافتا بنسبة 38 بالمائة في قيمة التبرعات وزيادة بنسبة 5.8 بالمائة في عدد عمليات التبرع عبر تطبيق "دبي الآن" مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 .

وجاء تسليط الضوء على هذه النتائج بالتزامن مع المباحثات التي أجراها وفد من جمعية بيت الخير، خلال زيارته مؤسسة حكومة دبي الرقمية، حول سبل تعزيز التعاون المشترك الرامي إلى تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى فرص العطاء عبر القنوات الرقمية.

ترأس الوفد الزائر عابدين طاهر العوضي، المدير العام، حيث كان في استقباله الدكتورة موزة شيبان سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في المؤسسة، وعبد العزيز محمد الطنيجي، مدير إدارة أول تصميم تجربة المتعاملين في المؤسسة.

وأعرب الوفد خلال الزيارة عن تقديره الكبير لدور "دبي الرقمية" في دعم مشاريع الجمعية، وذلك من خلال إدراج أيقونة التبرع لـ "بيت الخير" في تطبيق "دبي الآن"، بما يتيح للمتعاملين المساهمة في مشروع دعم الأسر المتعففة على مدار العام، إضافة إلى المشاركة في الحملات الموسمية للجمعية عبر توفير أيقونة لمشروع "إفطار صائم" خلال شهر رمضان المبارك، وأيقونة لمشروع "الأضاحي" في موسم الأضاحي.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير"، اعتزاز الجمعية بالشراكة الإستراتيجية مع "دبي الرقمية" التي تمثل نموذجاً متميزاً في دعم المبادرات المجتمعية وتسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري، مشيرا إلى أن إتاحة التبرع عبر تطبيق "دبي الآن" أسهمت بفاعلية في تسهيل وصول أهل الخير إلى مشاريع الجمعية وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها السامية في رعاية الأسر المتعففة وتوفير الدعم للفئات المحتاجة على مدار العام.

وقالت الدكتورة موزة شيبان سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن العمل في دبي الرقمية يرتكز على تسخير التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى المبادرات والخدمات التي تهمهم.

وأضافت أن الشراكة مع جمعية "بيت الخير" تأتي امتدادا للنهج المؤسسي في بناء منظومة رقمية متكاملة تمكن المجتمع من المشاركة في العطاء الإنساني عبر قنوات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، مبينة أنه من خلال تطبيق "دبي الآن" تفتح آفاق جديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية ويتواصل التعاون مع الشركاء لتطوير تجارب رقمية تضع الإنسان في صميم كل الأعمال.

وسلم عابدين طاهر العوضي في ختام الزيارة درع شكر وتقدير من جمعية بيت الخير إلى الدكتورة موزة شيبان سويدان، تقديرا لهذا التعاون المثمر وللجهود المبذولة في تعزيز التكامل بين العمل الخيري والتحول الرقمي، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية.