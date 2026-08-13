"سنتكوم" تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانىء إيران

واشنطن في 13 أغسطس /وام/ أعلنت القيادة المركزية الامريكية "سنتكوم" ،الاربعاء، تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانىء الإيرانية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان أن القوات الامريكية قامت حتى يوم 12 أغسطس الجاري بتغيير مسار 59 سفينة تجارية وتعطيل ثلاث سفن واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على ايران.

وكانت "سنتكوم" قد ذكرت في وقت سابق انها سمحت منذ بدء الحصار بمرور نحو 35 سفينة عبر منطقة الحصار لنقل مساعدات انسانية.

يذكر أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها بدءا من 14 يوليو الماضي رداً على استهداف سفن تجارية وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

-خلا-