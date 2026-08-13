ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بنسبة 9 %

برلين في 13 أغسطس /وام/ ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الخامس على التوالي في يوليو مدعوما بالنمو القوي في أوروبا، وذلك رغم تراجع المبيعات في الصين وأمريكا الشمالية.

و بحسب ⁠بيانات لشركة الاستشارات "بنشمارك مينيرال إنتليجنس" كشف عنها اليوم، زادت مبيعات السيارات ​الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن بواقع تسعة بالمائة مقارنة بالعام الماضي إلى 1.85 مليون وحدة في يوليو ، مما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى 11.5 مليون ‌مركبة.

وتؤكد هذه ⁠الأرقام التباين المتزايد بين الأسواق الرئيسية للسيارات الكهربائية، ‌إذ تدعم الإعانات في أوروبا الطلب، ⁠في حين تأثرت السوق الأمريكية بإلغاء ​الإعفاءات الضريبية الاتحادية للسيارات ⁠الكهربائية، إلى جانب اعتماد شركات تصنيع السيارات الصينية ⁠بشكل متزايد على الصادرات لتحقيق النمو.

و ارتفعت المبيعات في ⁠أوروبا بنسبة 33 بالمئة إلى 450 ألف وحدة، مما دفع النمو منذ بداية العام إلى 28 ⁠بالمئة. و سجلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا نموا في مبيعات السيارات الكهربائية ​بلغ 81 بالمئة ‌و46 بالمئة و43 بالمئة على التوالي في يوليو .

و ​في الوقت نفسه، تراجعت المبيعات في الصين خمسة بالمئة ​إلى 980 ألف مركبة ، كما انخفضت المبيعات في أمريكا ⁠الشمالية 27 بالمئة إلى 140 ألفا عقب انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية في ​الولايات المتحدة.

-خلا-