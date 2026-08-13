ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بنسبة 9 %

برلين في 13 أغسطس /وام/ ارتفع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الخامس على التوالي في يوليو مدعوما بالنمو القوي في أوروبا، وذلك رغم تراجع المبيعات في الصين وأمريكا الشمالية.
و بحسب بيانات لشركة الاستشارات "بنشمارك مينيرال إنتليجنس" كشف عنها اليوم، زادت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن بواقع تسعة بالمائة مقارنة بالعام الماضي إلى 1.85 مليون وحدة في يوليو ، مما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى 11.5 مليون مركبة.
وتؤكد هذه الأرقام التباين المتزايد بين الأسواق الرئيسية للسيارات الكهربائية، إذ تدعم الإعانات في أوروبا الطلب، في حين تأثرت السوق الأمريكية بإلغاء الإعفاءات الضريبية الاتحادية للسيارات الكهربائية، إلى جانب اعتماد شركات تصنيع السيارات الصينية بشكل متزايد على الصادرات لتحقيق النمو.
و ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 33 بالمئة إلى 450 ألف وحدة، مما دفع النمو منذ بداية العام إلى 28 بالمئة. و سجلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا نموا في مبيعات السيارات الكهربائية بلغ 81 بالمئة و46 بالمئة و43 بالمئة على التوالي في يوليو .
و في الوقت نفسه، تراجعت المبيعات في الصين خمسة بالمئة إلى 980 ألف مركبة ، كما انخفضت المبيعات في أمريكا الشمالية 27 بالمئة إلى 140 ألفا عقب انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
-خلا-