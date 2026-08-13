كولومبيا تنشئ صندوق طوارئ لإعادة إعمار ما دمّره الزلزال

بوغوتا في 13 أغسطس /وام/ ⁠تعهد الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي إسبريا بإنشاء صندوق طوارئ للمساعدة في إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية التحتية التي دمرها الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل 265 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين.

وقال ​الرئيس، الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وتسبب في انهيار مبان في مدن رئيسية غرب كولومبيا، في خطاب للأمة بثه التلفزيون "هذه بلا شك مأساة لها أبعاد ‌هائلة ، وجهودنا تنصب ⁠حاليا على من لا يزالون في عداد المفقودين.

وأعلن ‌الرئيس حالة طوارئ اقتصادية في البلاد للتعامل ⁠مع الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكنه ​لم يوضح الإجراءات ⁠التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

-خلا-