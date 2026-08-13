رومانيا تغلق محطتها النووية الوحيدة بسبب انخفاض منسوب "الدانوب"

بوخارست في 13 أغسطس /وام/ تبدأ رومانيا اليوم ، إغلاق محطتها النووية الوحيدة بعدما انخفض منسوب نهر الدانوب هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي، وفشلت جهود تفادي وقفها بالكامل، وفق ما أعلنت الحكومة .

وسيكون هذا أول إغلاق للمحطة منذ موجة جفاف العام 2003، بعدما أدت موجات حر غير مسبوقة ونقص الأمطار في أنحاء أوروبا هذا العام إلى تراجع حاد في منسوب الدانوب الذي تُستخدم مياهه في تبريد المحطة.

وقالت وزارة الطاقة الرومانية في بيان إن الوحدة الثانية من محطة " تشيرنافودا" النووية ستُغلق بطريقة منظّمة اعتبارا من الخميس، في ظل الظروف الهيدرولوجية الراهنة.

وأضافت أن مصادر بديلة، بينها طاقة الرياح والواردات، يُتوقع أن تغطي احتياجات البلاد من الكهرباء، مجددة الدعوة إلى الاستهلاك المسؤول،بعد إغلاق المحطة التي تؤمن عادة نحو خُمس إجمالي الكهرباء في البلاد.

-خلا-