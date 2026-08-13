"بنك أوف أميركا" يتعهّد بـ 250 مليار دولار لتمويل مشاريع حيوية

واشنطن في 13 أغسطس /وام/ تعهّد "بنك أوف أميركا"،بحشد 250 مليار دولار لتمويل مشاريع بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة، في إطار مبادرة تمتدّ على 18 شهرا وترتبط بالذكرى الـ250 للاستقلال.

تهدف المبادرة التي ستُنفّذ عبر الإقراض المباشر والاستثمارات والخدمات المصرفية والاستشارية، إلى دعم ثلاثة قطاعات رئيسة هي: البنى التحتية الرقمية بما في ذلك مراكز البيانات، والطاقة والكهرباء، والبنى التحتية الأساسية الأخرى مثل النقل والمعادن الحيوية.

وذكر الرئيس المشارك لبنك أوف أميركا جيم ديماري أن هذه المبادرة ستسهم في تحفيز النمو وإحداث فرص العمل ورسم ملامح الفصل المقبل من تاريخ أميركا.

وتمتد المبادرة طوال العام 2026 وحتى الرابع من يوليو 2027.

-خلا-