فنزويلا تقلّص ساعات عمل الموظفين لترشيد استهلاك الكهرباء

كراكاس في 13 أغسطس /وام/ أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز ، تقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، في إطار إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ نحو عقد.

وأوضحت رودريغيز أن الإجراء الجديد سيشمل العمل يوما بعد يوم إلى جانب اعتماد نصف دوام لجميع الموظفين باستثناء العاملين في القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وذكرت أن الطلب على الكهرباء بلغ يوم الثلاثاء، 15,726 ميغاواط، رغم أن القدرة المتاحة لا تتجاوز 12 ألف ميغاواط، لافتة إلى أن شبكة الكهرباء الوطنية تواجه ضغطا كبيرا ليس فقط بسبب الظروف المناخية، بل أيضا نتيجة النمو الاقتصادي.

وأعلنت رودريغيز هذه الإجراءات خلال توقيع اتفاق مع شركة "IMPSA" الأرجنتينية لاستكمال مشروع محطة كهرومائية في ولاية بوليفار في جنوب البلاد.

-خلا-