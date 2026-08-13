ارتفاع الأسهم اليابانة بدعم من شركات تصنيع الرقائق

طوكيو في 13 أغسطس /وام/ ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم ، وسجل المؤشر "توبكس" مستوى غير مسبوق بدعم من التوقعات القوية

لنتائج أعمال الشركات المحلية فضلا عن أداء أسهم ​شركات الرقائق الإلكترونية التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.

وصعد المؤشر "نيكي" بنسبة 1.6 بالمئة إلى 68605.51 نقطة ، وزاد المؤشر "توبكس" ‌الأوسع ⁠نطاقا بنسبة 0.51 بالمئة إلى 4160.28 نقطة مواصلاً المكاسب ‌للجلسة السابعة على ⁠التوالي.

وارتفع سهم ⁠شركة "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة ⁠5.35 بالمئة وقفز سهم "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة بنسة 10.01 بالمئة.

ومن ​بين أكثر من 1500 سهم ⁠يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 51 بالمئة، ​وانخفض 45 بالمئة، وظل ⁠ثلاثة

بالمئة دون تغيير.

-خلا-