ارتفاع الأسهم اليابانة بدعم من شركات تصنيع الرقائق

طوكيو في 13 أغسطس /وام/ ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم ، وسجل المؤشر "توبكس" مستوى غير مسبوق بدعم من التوقعات القوية
لنتائج أعمال الشركات المحلية فضلا عن أداء أسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.
وصعد المؤشر "نيكي" بنسبة 1.6 بالمئة إلى 68605.51 نقطة ، وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51 بالمئة إلى 4160.28 نقطة مواصلاً المكاسب للجلسة السابعة على التوالي.
وارتفع سهم شركة "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 5.35 بالمئة وقفز سهم "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة بنسة 10.01 بالمئة.
ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 51 بالمئة، وانخفض 45 بالمئة، وظل ثلاثة
بالمئة دون تغيير.
-خلا-