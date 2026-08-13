ضمن برنامج "خطوة أمل" /المستشفى الإماراتي العائم يوفر أطرافاً صناعية لـ21 مصاباً فلسطينياً ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى 72

العريش في 13 أغسطس/ وام/ يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، تنفيذ برنامج "خطوة أمل"، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث تم توفير أطراف صناعية لـ21 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصاً، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وشملت المرحلة الجديدة، إجراء التقييمات الطبية والفنية اللازمة، وأخذ القياسات الدقيقة للمستفيدين، فيما تتواصل حاليا مراحل تفصيل وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية بما يتناسب مع احتياجات كل حالة، إلى جانب برامج التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة يقدمها برنامج "خطوة أمل"، تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتفصيل وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي والمتابعة الطبية، بما يسهم في تمكين المستفيدين من استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل.

ويواصل الفريق الطبي والتأهيلي في المستشفى الإماراتي العائم متابعة المستفيدين والإشراف على مختلف مراحل البرنامج، بما يعكس حرص دولة الإمارات على توفير رعاية صحية وتأهيلية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين، ودعم جهود إعادة التأهيل وتحسين جودة حياتهم.

ويجسد برنامج "خطوة أمل" نهج دولة الإمارات في مواصلة تقديم المبادرات الإنسانية والطبية المتخصصة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم في مختلف المجالات الصحية والتأهيلية.