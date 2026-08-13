صادرات السيارات الكورية الجنوبية تتجاوز 6.2 مليار دولار في يوليو

سيؤول في 13 أغسطس /وام/ أظهرت بيانات اليوم، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تجاوزت 6.2 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر يوليو.

وارتفعت قيمة صادرات هذا البلد من السيارات بنسبة 7% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى 6.24 مليار دولار، وتجاوزت هذه القيمة الرقم القياسي السابق لشهر يوليو، البالغ 5.9 مليار دولار والمسجل في عام 2023 وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وقادت السيارات الصديقة للبيئة الأداء القوي حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 25.5% إلى 2.59 مليار دولار لتشكل 41.5% من إجمالي قيمة الصادرات.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 18% لتصل قيمتها إلى 3.25 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.5% لتصل قيمتها إلى 880 مليون دولار.

وتراجعت الصادرات إلى آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية بنسبتي 27.1% و7.4% على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 12.7% لتصل قيمتها إلى 430 مليون دولار.

وارتفعت مبيعات السيارات محليا بنسبة 0.5% لتصل إلى 139 ألف وحدة في الشهر الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة 84 ألف وحدة لتستحوذ على 60% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية.

وتم بيع 7705 وحدات من سيارة "موديل واي" لشركة تسلا لتصبح السيارة الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية، تليها "غراندور" (8532 وحدة) و"سيلتوس" (7427 وحدة).

-خلا-