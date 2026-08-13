ميتا: إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستجرام وفيسبوك بأستراليا

سيدني في 13 أغسطس/ وام/ أعلنت ⁠شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من ​الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.

وقالت الشركة، إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستجرام و294 ألف حساب على فيسبوك، منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، ‌بزيادة عن ⁠331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألف حساب على فيسبوك ‌قالت إنها أزالتها بحلول يناير.

وأعلنت ال⁠شركة، أنها ترغب في الامتثال ⁠لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي تدرس ⁠فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات، ⁠بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.

ولم تنشر ⁠أي منصات ​أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق ⁠الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاما كانوا ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.

واقترحت الحكومة ​الأسترالية هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، ​انطلاقا من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال ​والشباب الصغار.