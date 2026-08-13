"نقل عجمان" تطلق هاكاثون مستقبل النقل بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي

عجمان في 13 أغسطس/ وام/ أطلقت هيئة النقل في عجمان، هاكاثون مستقبل النقل ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026، وذلك بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، وبمشاركة الطلبة والمبتكرين والمطورين والمهتمين بالتقنية والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير حلول ذكية ومبتكرة تسهم في معالجة تحديات قطاع النقل وتحسين تجربة المتعاملين.

ويركز الهاكاثون على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات النقل، وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات الرقمية المستقبلية، إضافة إلى ابتكار حلول قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وأكد السيد عبدالرحمن النعيمي، مدير إدارة الحلول الرقمية في الهيئة، أن إطلاق هاكاثون مستقبل النقل يأتي ضمن توجهات "نقل عجمان" في دعم ثقافة الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب الوطنية والكفاءات الشابة من المشاركة في تطوير حلول عملية ومستدامة لقطاع النقل.

وأضاف أن الهاكاثون يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والجامعات والشركاء الإستراتيجيين، وتوظيف التقنيات الحديثة في ابتكار حلول مستقبلية تدعم كفاءة منظومة النقل، وترسخ مكانة الهيئة كجهة رائدة في تطوير خدمات نقل ذكية ومستدامة.