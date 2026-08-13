4.1 مليار درهم صافي دخل "طاقة" خلال النصف الأول من 2026

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة"، اليوم، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.

وسجلت "طاقة" إيرادات بلغت 27.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الربحية نتيجة لعوائد أعلى تحديداً في كلٍّ من شركة "طاقة لشبكات النقل" وقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.7% لتصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ 10.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025.

وارتفع الدخل الصافي العائد إلى المساهمين في الشركة بنسبة 9.7% ليبلغ 4.1 مليار درهم، مقارنة بـ 3.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 7.2 مليار درهم بنسبة 38% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.6 مليار درهم مقارنة بـ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الاستثمارات.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام؛ إذ أسهم نمو أعمالها في قطاع المرافق في تحقيق زيادة في الإيرادات، لافتا إلى أن نموذج أعمالها المتكامل يمنحها الاستقرار والقوة المالية اللازمين لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه اللازمة لتلبية الطلب لعقود مقبلة، سواء في دولة الإمارات أو في الأسواق الدولية التي تعمل فيها.

وأضاف أن الشركة أحرزت خلال الأشهر الستة الماضية، تقدماً على صعيد الشراكات الإستراتيجية، التي تدعم التنمية الصناعية في أبوظبي وطموحاتها في مجال الاستدامة، ومن خلال "مصدر"، وسَّعت الشركة الدخول لأسواق الطاقة المتجددة الرئيسية، ما عزَّز حضورها الدولي بشكل أكبر، ودعمَ عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي.

وقال إن الشركة أينما تعمل، فإنها تسترشد بالرؤية طويلة الأمد نفسها، وتلتزم بالقدر ذاته تجاه عملائها والمجتمعات التي تخدمها، لافتا إلى أن هذا ما سيواصل دفع "طاقة" نحو الأمام خلال النصف الثاني من العام وما بعده.

وواصلت "طاقة"، خلال النصف الأول من عام 2026، إحراز تقدم في عدد من الشراكات الإستراتيجية ومشاريع البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والمياه في دولة الإمارات؛ إذ أرست شركة "مياه وكهرباء الإمارات" مشروع محطة "الطويلة C" المستقلة لتوليد الكهرباء بقدرة 2.6 جيجاواط على تحالف شركات تقوده (بحصة 60%) لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء بأبوظبي، وتمكين دمج الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع ضمن منظومة الكهرباء في الإمارة حتى العام 2050، ووقعت هي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية لشراء خدمات المرافق مدتها 27 عاماً لتزويد منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في الرويس بالخدمات الأساسية، بما يعزز دور "طاقة" في دعم النمو الصناعي في أبوظبي من خلال بنية تحتية موثوقة وكفؤة لقطاع المرافق.

ووقعت "طاقة لحلول المياه" إلى جانب كلٍّ من شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، وشركة "سور الدولية"، اتفاقية طويلة الأمد مع حكومة رأس الخيمة لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في الإمارة بقدرة 60 ألف متر مكعب يومياً، لتخدم ما يصل إلى 300 ألف نسمة، كما أكملت "طاقة" إلى جانب كلٍّ من شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز"، وشركة "جينكو باور"، إصدار سندات خضراء بقيمة 870.75 مليون دولار أمريكي (3.2 مليار درهم تقريباً) لإعادة تمويل محطة "الظفرة" المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يدعم جهود التمويل المستدام والنمو في محفظة الطاقة المتجددة.