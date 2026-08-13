اختتام برنامج «صيف المفتش الواعد» بمنطقة الظفرة بمشاركة أطفال المنطقة

الظفرة في 13 أغسطس/ وام/ اختتمت في منطقة الظفرة فعاليات برنامج "صيف المفتش الواعد"، الذي نظمه التواجد البلدي بمشاركة أطفال المنطقة، بهدف تنمية معارفهم وتعريفهم بدور المفتش وأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتعزيز وعيهم المجتمعي بأساليب التفتيش الحديثة.

وتضمن البرنامج تنظيم ورش عمل تفاعلية ركزت على مفاهيم الرقابة والسلامة والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال وتشجيعهم على تبني السلوكيات السليمة.

كما شملت الفعاليات جولات ميدانية أتيحت خلالها الفرصة للأطفال للاطلاع عن قرب على طبيعة عمل المفتشين، والتعرف على آليات التفتيش الميداني ودوره في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

واطلع المشاركون على سيارة المفتش الذكي، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الملاحظات والمخالفات وتحليل البيانات، في تجربة تفاعلية هدفت إلى تعريف الأطفال بأحدث الحلول الذكية المستخدمة في منظومة التفتيش والرقابة.

ويأتي تنظيم برنامج "صيف المفتش الواعد" في إطار الحرص على استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة على النشء، وتنمية وعيهم المبكر بالتقنيات الحديثة وأدوارها في خدمة المجتمع، وتعريفهم بمهن وتخصصات تسهم في دعم التنمية المستدامة.