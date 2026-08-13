"كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق غدا على مضمار "نيوبري"

لندن في 13 أغسطس/ وام/ يحتضن مضمار "نيوبري" العريق في المملكة المتحدة، يوم غدٍ منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ومواصلة مساندة الملاك والمربين حول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل، وإعلاء شأنه، وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والمضامير الدولية.

وتكتسب محطة المملكة المتحدة أهمية خاصة ضمن أجندة النسخة الحالية، مع إقامة سباق الكأس للمرة الأولى على مضمار نيوبري العريق، الذي تأسس عام 1905، لينضم إلى قائمة أبرز المضامير العالمية المستضيفة لسباقات السلسلة، إلى جانب لونغ شامب وتشرشل داونز ودونكستر وسان سيرو، بما يعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الكأس الغالية، ويجسد نجاح شراكاتها مع أهم المضامير والمهرجانات الدولية.

وينطلق السباق لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، للخيول العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات " جروب 3" ، ويشهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول الواعدة التي تمثل أبرز الملاك والمرابط، وجوائزه 150 ألف جنيه إسترليني.

ويتقدم قائمة المشاركين المهر «نيمو دي كارير»، المنحدر من نسل (إيه إف البحر × بانيتا دي كارير بنت تيجاني)، للمالك الشيخ خلف رباح الشمري، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم غيدج-غيه، إلى جانب «أمير عذبة» (عساف الخالدية × جازمة عذبة)، العائد لإسطبلات عذبة، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفارس إيكيم جيان برنارد.

كما تضم القائمة «الجاس دو بين» (منتصر الخالدية × ديجايزا دو بين بنت دورمان)، للمالك الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس أنطوان ويرلي، و«ليلى دو لا غلوار» (المرتجز × ليلى نادية البدر)، للمالك محمد الحزامي، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد وقيادة الفارس مايكل فورست، إلى جانب «آر بي تريست» (مجد العرب × ريتش فريند)، العائد لـ "كي إس ريسنغ"، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفارس شون ليفي.

ويمثل سباق نيوبري أولى محطتي المملكة المتحدة ضمن أجندة النسخة الـ33، على أن يستضيف مضمار دونكستر المحطة الثانية بتاريخ 12 سبتمبر المقبل ضمن مهرجان "سانت ليجر" التاريخي، في حضور بريطاني مميز يجسد المكانة العالمية للحدث، والحرص على تعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في أهم المضامير الأوروبية.

وقال سعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن إقامة سباقات الكأس الغالية للمرة الأولى على مضمار نيوبري العريق، إضافة نوعية لأجندة النسخة الثالثة والثلاثين، ويعكس المكانة العالمية المرموقة التي رسختها السلسلة في كبرى المضامير الدولية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف أن اختيار مضمار نيوبري في إطار حرص اللجنة العليا المنظمة على تنظيم السباقات في المضامير التاريخية وضمن أهم المهرجانات العالمية، بما يوفر فرصاً تنافسية مثالية للملاك والمربين، ويشجعهم على مواصلة الاهتمام بتربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدلات الإنتاج، ورفد مسيرته بأبطال جدد قادرين على صناعة التميز في المستقبل، آملا في منافسة قوية بمشاركة مميزة من الخيول الواعدة ونخبة الملاك والمدربين والفرسان.