"كهرباء الشارقة" توصل الكهرباء لـ2497 مشروعاً خلال النصف الأول

الشارقة في 13 أغسطس/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إنجاز خطتها لتوصيل التيار الكهربائي لـ 2497 مشروعاً جديداً في مناطق مدينة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، كما تم تمديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بطول إجمالي يزيد عن 167.6 كيلومتر واعتماد 1072 لوحة توزيع كهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة وتنفيذ 3399 عملية تفتيش فني على المباني والمشاريع وإصدار 807 شهادات فحص مبدئي للكهرباء لتسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمشتركين.

كما نفذت الهيئة خلال الفترة نفسها، 41 ألفا و406 عمليات صيانة لأصول إنارة الطرق، وأكثر من 3938 إجراءً من إجراءات الصيانة والدعم الفني في محطات توزيع الكهرباء الخاصة بشبكة "11 ك.ف"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وقال المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء في الهيئة، إن التوصيلات الجديدة شملت مشاريع متنوّعة توزّعت على القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية، والحكومية، ما يعكس النمو المتسارع في القطاعات المختلفة، مؤكدا التزام الهيئة بتقديم خدماتها بكفاءة واعتمادية عالية تلبي احتياجات المشتركين والتوسعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.