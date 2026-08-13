دبي تستضيف معرض "بايبروورلد ميدل إيست" 13 أكتوبر

دبي في 13 أغسطس/ وام/ تستضيف دولة الإمارات في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض "بايبروورلد ميدل إيست 2026"، بمشاركة نخبة من المصنعين والموردين والموزعين والمشترين الدوليين، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال ومنصة لربط الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي المعرض، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت يشهد فيه قطاعا الورق والقرطاسية نمواً عالمياً متواصلاً؛ إذ تتوقع مؤسسة "فورتشن بزنس إنسايتس" أن تصل قيمة سوقيهما إلى 294.53 مليار دولار و218.12 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.

ويجمع المعرض شركات من أبرز مراكز التصنيع والأسواق العالمية، إلى جانب شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، وفي مقدمتها مصنع الاتحاد للورق، أول وأكبر مصنع لورق الطباعة والكتابة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال مارك بالمر، مدير إدارة المعرض، إن "بايبروورلد ميدل إيست" يوفر للشركات والمشترين منصة متكاملة للوصول إلى موردين جدد واستكشاف أحدث الابتكارات وبناء شراكات تدعم النمو التجاري.

ويستعرض الحدث حلولاً ومنتجات تشمل القرطاسية والمستلزمات المكتبية والمدرسية ومواد التعليم والتعلم والقرطاسية الرقمية والفنون والأعمال اليدوية وآلات معالجة الورق، إلى جانب تجارب تفاعلية وورش إبداعية.