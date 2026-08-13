"دي بي ورلد" تسجل 12.7 مليار دولار إيرادات خلال النصف الأول من 2026

دبي في 13 أغسطس/ وام/ حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو 13.1% على أساس سنوي، مستفيدة من قوة وتنوع شبكتها العالمية وقدرتها على التعامل بمرونة مع الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وأسهم نمو قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية ومحفظة المجموعة الدولية من الموانئ والمحطات، في دعم الأداء وتعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي، فيما ارتفعت أحجام مناولة الحاويات، باستثناء جبل علي، بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالنمو في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.

وأكدت المجموعة استمرار العمليات في ميناء جبل علي بصورة كاملة دون تسجيل أضرار مادية، مشيرة إلى اتخاذ تدابير لدعم انسيابية حركة الشحنات الحيوية وتعزيز الربط بالمناطق الداخلية.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة "دي بي ورلد" إن النتائج تعكس قوة محفظة أعمال المجموعة ونموذجها المتكامل وقدرتها على ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية، مؤكداً مواصلة الاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المجموعة تعمل على توسيع شبكة البوابات التجارية في الدولة من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يعزز منظومة جبل علي ويوفر لأصحاب البضائع خيارات أوسع ومرونة أكبر لسلاسل التوريد.

من جانبه، قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت 9.7%، مدعومة بالأداء القوي في عدد من الأسواق الدولية.

واستثمرت "دي بي ورلد" 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول، فيما تتوقع استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال 2026 لإضافة طاقات استيعابية وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق رئيسية تشمل دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والسعودية والكونغو الديمقراطية.

وأكدت المجموعة تفاؤلها بآفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندة إلى تنوع شبكتها ونمو أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة.