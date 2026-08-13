"Coinbase" تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ حصلت شركة "Coinbase" على تصريح للخدمات المالية "FSP" من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA" لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي "ADGM"، ما يشكل الأساس لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي.

وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تمثل أهم تقدم أحرزته حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول، ما يتيح لها ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة.

وأضافت أن هذا التصريح يشكل الخطوة الأولى لـ "Coinbase" نحو تغيير واقع يتمثل في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس بسبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم، ما يجعل الفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية.

يشار هنا إلى أن الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي "ADGM" مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA"؛ إذ يحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت، ولا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة.

وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ "Coinbase" عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي "DeFi" مع متطلبات النزاهة التنظيمية.

وقال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ "Coinbase Institutional"، إن أبوظبي العالمي "ADGM"، أصدر في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم، وعكس ذلك التزامًا مؤسسيًا حقيقيًا بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطارًا يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقًا مالية، ورموزًا أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولًا قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي.

من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي "ADGM"، إن إنشاء "Coinbase" لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، يمثل تأكيدًا قويًا على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي، ويعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في "ADGM"، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع.

وأضاف أنه مع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءًا من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي "ADGM"، ملتزمًا بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية.

وتعمل "Coinbase" من خلال استثماراتها في أبوظبي ودبي، على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحًا خارج الولايات المتحدة هما مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات، واللذان يعكسان معًا ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.