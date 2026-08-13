"أبوظبي للأوراق المالية" يتيح الوصول المباشر إلى بياناته اللحظية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 13 أغسطس /وام/ أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة، مثل ChatGPT وClaude، وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة.

يمثل هذا التكامل المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون في المنطقة من الاستعلام عن بيانات الأسواق المالية مباشرة بلغة طبيعية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها بالفعل، دون الحاجة إلى منصات متخصصة أو واجهات معقدة لبرمجة التطبيقات أو وسطاء تقنيين.

وباستخدام خادم خاضع للحوكمة يعتمد بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يفتح سوق أبوظبي للأوراق المالية قناة جديدة لتعزيز شفافية السوق والوعي والشمول المالي، بما يدعم تنمية الثروات ويسهم في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات.. وتمثل هذه المبادرة نهجاً جديداً لتوزيع معلومات السوق والوصول إليها والاستفادة منها.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسهم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة في تطوير أساليب وصول المستثمرين إلى المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم.. وبصفتنا أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصل مباشرة بأبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، فإننا نعيد صياغة الطريقة التي يستفيد بها مجتمع الاستثمار من بيانات السوق لاتخاذ قرارات مدروسة بصورة مباشرة وسهلة وفعالة".

وأضاف أنه من خلال إزالة الحواجز التقنية التي كانت تتطلب في السابق إعدادات خاصة، أصبح بإمكان الجميع الوصول إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية اللحظية عبر استفسارات بسيطة..واصفا هذه الخطوة بأنها ستسهم في تعزيز شفافية السوق، وتوسيع نطاق المشاركة المالية، وتوفير منظومة استثمارية أكثر سهولة في الوصول مع تعزيز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية ركيزة رئيسية في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويوفر إطار عمل بروتوكول سياق النموذج (MCP) التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصولاً آمناً إلى بيانات السوق الأساسية عند الطلب، لاستخدامها عبر مساعدات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين إعداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مصادر البيانات الرسمية للسوق وقراءتها عبر بروتوكول موحد وبسيط.

وتتوفر الخدمة ضمن أربع باقات للاستخدام، تبدأ من باقة مجانية وتصل إلى 49.99 درهم شهريا، مع حدود واضحة لكل باقة تشمل حجم الاستخدام، ومعدل تحديث البيانات، ونطاق البيانات التاريخية، وعدد الاتصالات المتزامنة.

ومن خلال هذا التكامل، يمكن للمستخدمين الوصول إلى " بيانات عمق السوق لكل ورقة مالية، وفروق أسعار العرض والطلب، ومؤشرات اكتشاف الأسعار بالإضافة إلى مجموعة من إحصاءات التداول، بما في ذلك تدفقات المستثمرين الأفراد مقارنة بالمؤسسات، وتدفقات المستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين فضلا عن الوصول إلى الافصاحات المالية المنظمة بصيغة XBRL والقابلة للقراءة آليا و المكونات الكاملة للمؤشرات والبيانات المرجعية المرتبطة بها".

وصممت الخدمة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المشاركين في السوق حيث يمكن لمطوري التكنولوجيا المالية وشركات الأبحاث الاستفادة من البيانات لتطوير أدوات تحليلية وبحثية مخصصة، واستخلاص رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يمكن لشركات الوساطة تطوير مساعدين للتداول بالذكاء الاصطناعي تحت علاماتها التجارية، بما يعزز تفاعل المستثمرين النشطين فيما يحصل المستثمرون من المؤسسات على بيانات مباشرة من المصدر حول سجل أوامر التداول بزمن استجابة منخفض، إلى جانب تدفقات بيانات دقيقة ومصنفة حسب شرائح المستثمرين.

ويمكن للمستثمرين الأفراد طرح أسئلتهم بلغة طبيعية والحصول على معلومات رسمية وآنية ومتقدمة حول السوق عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها بالفعل

وسيسهم إطلاق الخدمة في تعزيز استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال، وتطوير البنية التحتية للسوق، ودعم بناء منظومة استثمارية تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا.

ومن خلال تسهيل الوصول إلى بيانات السوق الرسمية عبر الذكاء الاصطناعي، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على توسيع نطاق الاستفادة من معلومات السوق لتشمل شريحة أوسع من المستثمرين، والمؤسسات والباحثين والمبتكرين.