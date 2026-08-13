"إقامة دبي" تعزز سلامة القوى العاملة عبر مبادرة "صيف بلا مخاطر"

دبي في 13 أغسطس/ وام / نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» 8,350 فحصاً صحياً ميدانياً ضمن مبادرة «صيف بلا مخاطر»، والتي استهدفت تعزيز صحة وسلامة القوى العاملة، ورفع الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فصل الصيف.

وانطلقت المبادرة في 16 يونيو الماضي، واستمرت عدة أسابيع في عدد من المناطق التي تشهد كثافة في القوى العاملة، شملت محيصنة والمنخول والجداف والقصيص والمرقبات، فيما نُفذت في محيصنة على مرحلتين، بما عزز نطاق وصولها إلى الفئات المستهدفة في مواقع العمل المختلفة.

تضمنت المبادرة تنفيذ فحوصات صحية ميدانية، وتنظيم محاضرات وجلسات توعوية تناولت مخاطر الإجهاد الحراري والتعرض لأشعة الشمس، إلى جانب التوعية بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة خلال العمل في الأجواء الحارة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي أن سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله.. وقال إنه من هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة “صيف بلا مخاطر” على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته.