عبدالله آل حامد يشارك مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى فعاليات صيف أبوظبي الرياضي

أبوظبي في 13 أغسطس /وام/ أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات تنظر إلى الرياضة باعتبارها استثماراً في الإنسان والمجتمع، ومنظومة متكاملة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة جعلت من الرياضة نهجاً وطنياً يرسخ القيم الإيجابية، ويعزز روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي التي تنظمها مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي برعاية مجموعة أدنوك ودعم من شركة مدن، برفقة مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمسؤولين عن تنظيم الحدث.

واطلع معاليه خلال جولة له بالفعاليات على التجارب الرياضية والمجتمعية التي تقدمها الفعالية، مؤكداً أن ما شاهده يجسد رؤية دولة الإمارات في توفير بيئات رياضية متكاملة تجعل النشاط البدني أسلوب حياة يومياً لجميع أفراد المجتمع.

وقال معاليه إن ملاعب صيف أبوظبي الرياضي تحولت إلى مدارس للإرادة والطموح، يتعلم فيها الصغار قبل الكبار أن الانضباط سبيل إلى التميز، وأن النشاط البدني رسالة قبل أن يكون منافسة، حيث تقدم رسالة تبني الثقة وتغرس روح المثابرة في وجدان الأجيال الناشئة، وهذا هو جوهر الرياضة بوصفها مساحة لبناء الإنسان، ومنصة لترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء، قبل أن تكون ميداناً للتنافس.

وأشاد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتكامل الجهود بين مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة أدنوك وشركة مدن، والتي أثمرت تقديم نموذج إماراتي رائد في استثمار المساحات والقدرات الوطنية لخدمة المجتمع كافة، مشيداً بمستوى التنظيم والنجاح الذي حققته الفعالية في تقديم تجربة رياضية متكاملة، تعكس أهمية توفير المساحات المحفزة التي تجعل النشاط البدني جزءاً من الحياة اليومية، وتعزز خيارات المجتمع نحو أنماط حياة أكثر صحة وتوازناً.

تأتي زيارة معاليه، في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على دعم المبادرات الوطنية التي تعكس جودة الحياة في دولة الإمارات، وإبراز التجارب الملهمة التي تسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتوازناً.

و تفقد معاليه خلال الجولة،مرافق مركز أدنيك الرياضي، واطلع على البرامج والأنشطة والتجارب الرياضية المتنوعة التي تقدمها الفعالية، والتي تشمل رياضات جماعية وفردية وفعاليات مخصصة لمختلف الفئات العمرية، بما يعزز مكانتها منصة مجتمعية رائدة خلال فصل الصيف.

وتعرف معاليه، خلال زيارته لجناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى محتوياته وما يقدمه من تجارب متنوعة للتراث الثقافي، تشمل الألعاب الشعبية التقليدية، وممارسات الحرف اليدوية، وورش إعداد القهوة الإماراتية، والأنشطة الثقافية التراثية.

و شارك معاليه في فعالية للبادل إلى جانب عدد من الرياضيين من أفراد المجتمع والإعلاميين وصناع المحتوى، في أجواء عكست الدور المجتمعي للرياضة بوصفها مساحة للتواصل والتقارب، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، وجسدت حرص الفعالية على تقديم تجربة رياضية تفاعلية تجمع مختلف فئات المجتمع.

وتعد نسخة هذا العام من فعالية صيف أبوظبي الرياضي، الأكبر منذ انطلاق الفعالية، إذ تقام على مساحة تقارب 48,000 متر مربع، وتضم 29 رياضة ونشاطاً بدنياً، بما يعكس النمو المتواصل للحدث، ويعزز مكانته كإحد أكبر الفعاليات للرياضات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من البنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

وتسعى الفعالية إلى تحويل شهور الصيف إلى موسم يعزز صحة المجتمع، ويوفر تجربة عائلية متكاملة من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب البرامج والأنشطة التعليمية .

وفي نسخة عام 2026 ، واصلت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي توسعها اللافت، حيث شهدت النسخة الحالية إضافة ألعاب رياضية جديدة وأنشطة وتجارب مبتكرة، بحيث تجمع المشاركين من مختلف الأعمار والقدرات من أفراد المجتمع للاحتفاء بالرياضة والصحة وأنماط الحياة الصحية.