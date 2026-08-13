الإمارات للشحن الجوي تنقل بنجاح القمر الصناعي"ألتير-1" من دبي إلى الولايات المتحدة

دبي في 13 أغسطس/وام/ نجحت الإمارات للشحن الجوي في نقل القمر الصناعي “ألتير-1” من دبي إلى الولايات المتحدة تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء أكتوبر المقبل، في عملية متخصصة تعكس قدراتها وخبراتها في التعامل مع الشحنات بالغة الحساسية ودعم قطاع الفضاء والطيران العالمي.

ونقلت الناقلة القمر الصناعي على متن طائرة شحن من طراز بوينج 777F من مطار دبي إلى مطار لوس أنجلوس، حيث تولى فريق متخصص متابعة عملية النقل من البداية إلى النهاية وفق أعلى معايير السلامة والبيئة، وضمان وصوله بأمان وفي الموعد المحدد.

يعد “ألتير-1” أول قمر صناعي تجاري لرصد الأرض مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في دولة الإمارات، والأول من بين 10 أقمار ستشكل كوكبة “ألتير” التابعة لشركة “أوربيت ووركس”.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن نقل “ألتير-1” يؤكد الخبرات والتجهيزات والكفاءات التي تمتلكها الناقلة للتعامل مع الشحنات المتطورة تقنياً، ودعم نمو قطاعي الطيران والفضاء.

سبق للإمارات للشحن الجوي نقل “خليفة سات” والقمر الصناعي العربي “813”، فيما نقلت خلال عام 2026 أكثر من 6000 طن من شحنات الفضاء والهندسة المتقدمة حول العالم