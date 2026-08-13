"تنفيذي عجمان" يدعم تمكين الشباب عبر تعزيز قدراتهم واكتشاف إمكاناتهم

عجمان في 13 أغسطس /وام/ اختتم برنامج "أجيال" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ورشة العمل "مسار"، الأولى من نوعها في إمارة عجمان التي أتاحت للشباب خوض تقييمات مهنية وشخصية معتمدة دولياً، مستهدفةً في مرحلتها الأولى التي استمرت على مدار أسبوع، نخبة من أوائل الطلبة الخريجين، إلى جانب مرشحين مختارين من برنامج "أجيال".

ركزت ورشة العمل "مسار" على مساعدة الشباب على فهم قدراتهم واكتشاف إمكاناتهم، وبناء خطة أكاديمية ومهنية قائمة على أدوات موثوقة ورؤية أكثر وضوحاً .

تضمنت الورشة جلسات فردية مع مستشارين مهنيين متخصصين، بُنيت فيها خطة أكاديمية ومهنية خاصة بكل مشارك، لتكون "مسار" أكثر من مجرد ورشة عمل ولتصبح رحلة استكشافية مكّنت الشباب من التأسيس لمستقبلهم بثقة ووضوح ورؤية مدروسة.