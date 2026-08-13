مستشفى القاسمي يطبق أحدث نظام آلي لتوصيل الأنسولين للأطفال المصابين بالسكري

دبي في 13 أغسطس/ وام/ أطلق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تطبيق نظام "أومنيبود 5" لتوصيل الأنسولين تلقائياً للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى منشآت المؤسسة، بما يعزز توظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية التخصصية، والارتقاء بجودة الحياة للأطفال، وتقديم حلول علاجية أكثر دقة وكفاءة ترتقي لأفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدكتورة صفية سيف الخاجة، مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن تطبيق النظام الجديد يجسد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتبني الابتكارات الطبية التي تسهم في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز مكانة المستشفى مركزاً رائداً في رعاية الأطفال المصابين بالسكري، وتؤكد حرصه على توفير أحدث التقنيات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة.

وأضافت أن "أومنيبود 5" يعد أول نظام متكامل لتوصيل الأنسولين آلياً من دون أنابيب مع مراقبة مستمرة لمستويات الجلوكوز، حيث يستخدم النظام خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط جرعات الأنسولين تلقائياً كل خمس دقائق وفق القراءات اللحظية لمستويات الجلوكوز، الأمر الذي يسهم في زيادة فترات استقرار معدل السكر في الدم وبالتالي الحد من نوبات ارتفاعه وانخفاضه، بما ينعكس إيجاباً على صحة الأطفال وجودة حياتهم".

من جانبها، أوضحت الدكتورة عائشة شطاف، استشارية الغدد الصماء والسكري عند الأطفال، ورئيسة وحدة السكري والغدد الصماء بالمستشفى، أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في إدارة مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال، مشيرة إلى أن فريق العمل في وحدة السكري والغدد الصماء يعمل على تعديل إعدادات مضخة الأنسولين لكل مريض بصورة فردية بهدف ضبط الجرعات وفق النظام الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تثقيف متخصصة للأطفال وأسرهم، والمتابعة المستمرة لضمان الاستخدام الآمن والفعال للنظام.

يأتي تطبيق نظام "أومنيبود 5" ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تعزيز التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الذكية في إدارة الأمراض المزمنة، بما يدعم تقديم رعاية صحية متخصصة تتمحور حول احتياجات المرضى، وتسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.