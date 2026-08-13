جمارك أبوظبي تتوج بجائزتين مرموقتين من جوائز"غوف ميديا 2026"

أبوظبي في 13 أغسطس / وام / حصدت (جمارك أبوظبي) جائزتين مرموقتين خلال مؤتمر وجوائز "غوف ميديا" لعام 2026، تقديراً لتميزها في تطوير منظومة الحوكمة وتسريع مسارات التحديث والتحول الرقمي وتوظيف الأتمتة الذكية في مختلف مجالات العمل المؤسسي.

يعكس التكريم الدولي مدى التقدم الذي حققته جمارك أبوظبي في بناء منظومات مؤسسية رقمية متقدمة تعتمد أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستوى التكامل الرقمي، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي في ترسيخ منظومة حكومية أكثر مرونة واستباقية وقدرة على مواكبة المتغيرات.

فقد نالت جمارك أبوظبي جائزة «مشروع الحوكمة للعام – فئة الجمارك»، وذلك لنجاحها في تطوير منظومة متكاملة لحوكمة تقنية المعلومات وفق أفضل الممارسات، من خلال توحيد الأطر والسياسات والعمليات، وتعزيز إدارة المخاطر والأداء، وربط أدوات الحوكمة وإدارة العمليات والامتثال ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم الشفافية وفعالية الرقابة المؤسسية.

وحصلت أيضا على جائزة «مبادرة التحديث للعام – فئة الجمارك» تقديراً لجهودها في توظيف الأتمتة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعمال المتكررة، وتعزيز دقة معالجة البيانات والوثائق، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام جمارك أبوظبي بمواصلة تطوير منظومتها المؤسسية وفق نهج يرتكز على الابتكار والتحديث والحوكمة والتحول الرقمي، والاستثمار في التقنيات الحديثة لبناء قدرات مؤسسية مستدامة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وترتقي بتجربة المتعاملين والشركاء، وتدعم كفاءة منظومة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويعد مؤتمر وجوائز "غوف ميديا" منصة إقليمية لتكريم أبرز المشاريع والمبادرات الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسليط الضوء على الممارسات الحكومية المتميزة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وتطوير الخدمات العامة. وقد أقيمت دورة عام 2026 في سنغافورة، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وقادة القطاع العام.