هيئة تنمية المجتمع تعزز جاهزية الأطفال أصحاب الهمم للالتحاق بالمدارس عبر جلسات تأهيلية

دبي في 13 أغسطس /وام/ ينظم مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي جلسات "التحضير والاستعداد للمدرسة" بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لتهيئة الأطفال من أصحاب الهمم للانتقال إلى المدرسة والحضانة بثقة واستقلالية ودعم أسرهم خلال هذه المرحلة وذلك في إطار جهودها لتعزيز التمكين وجودة الحياة وقيادة منظومة اجتماعية متكاملة.

تستهدف الجلسات الأطفال من أصحاب الهمم المسجلين في المركز وتقام في مكتبتي الصفا والراشدية وفق خطط فردية تراعي احتياجاتهم وقدراتهم.

استفاد من البرنامج أكثر من 85 طفلا عبر 225 جلسة شملت المجموعات الاجتماعية والتهيئة المدرسية إلى جانب 40 جلسة لأولياء الأمور و11 جلسة للمختصين ومعلمي الظل ومقدمي الرعاية بما يعزز تكامل الدعم للأطفال وأسرهم ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز جودة الحياة والتلاحم الأسري والاندماج المجتمعي.

وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الاستعداد للمدرسة يمثل مرحلة مفصلية في حياة الطفل وأن توفير بيئة داعمة منذ المراحل الأولى يسهم في تعزيز ثقته بنفسه وتنمية قدراته وتهيئته للاندماج الإيجابي في البيئة التعليمية والمجتمع.

تعكس الجلسات توجه الهيئة نحو تطوير خدمات اجتماعية متكاملة ومرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الأطفال وأسرهم وتعزز الشراكات الداعمة للاندماج والمشاركة وجودة الحياة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويدعم بناء مجتمع أكثر شمولاً وتلاحماً وازدهاراً.