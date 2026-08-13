"الإمارات للإفتاء" ينظم لقاءات تعريفية بـ"جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري"

أبوظبي في 13 أغسطس / وام / عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية الاتصال المرئي، سلسلة لقاءات تعريفية بـ «جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري»، استهدفت الكوادر الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وذلك ضمن جهوده للتعريف بالجائزة وتعزيز المشاركة العلمية في دورتها المخصصة لـ «عام الأسرة 2026».

استعرضت اللقاءات رسالة الجائزة وأهدافها ومحاورها البحثية، إلى جانب شروط المشاركة ومعايير التقييم وآلية التقديم، وعرّفت بأهميتها في تطوير الدراسات الإفتائية، وتشجيع الاجتهاد الحضاري، واستقطاب البحوث النوعية التي تجمع بين أصالة التأصيل الشرعي، ودقة فهم الواقع، والنظر في المآلات.

وتناولت اللقاءات المحاور الأربعة للدورة الحالية والتي تشمل ملامح الهوية الوطنية في أحكام الأسرة، وأبعادها الشرعية ودورها في تعزيز التماسك الأسري وقت الأزمات؛ واستبقاء النسل من حيث التأصيل المقاصدي والتنزيل الواقعي وسبل المعالجة لتحقيق استدامة الأسرة؛ وتطبيقات التحرير الجيني وما يرتبط بها من المشروعية العلاجية وضوابط التدخل في البنية البشرية إلى جانب الواقع الرقمي وما يطرحه من تحديات وفرص في مجال أحكام الأسرة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المجلس على إيصال رسالة الجائزة إلى الباحثين والمختصين الشرعيين في الجهات المعنية، وتوسيع دائرة التعريف بها لدى الكفاءات العلمية المستهدفة بما يعزز التعاون والتكامل المؤسسي، ويحفز على تقديم دراسات وبحوث رصينة تسهم في إثراء المعرفة الإفتائية وتطوير أدواتها في التعامل مع القضايا المستجدة.

وأكد المشاركون أهمية «جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري» بوصفها منصة علمية رائدة تُعنى بتطوير الدراسات الإفتائية، وتحفيز الباحثين والمختصين الشرعيين على الإسهام في إثراء هذا المجال الحيوي، وتعزيز حضور البحث العلمي المتخصص في دراسة التحولات المعاصرة وتقديم المعالجات الشرعية الرصينة لها.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتح باب استقبال المشاركات في دورة «عام الأسرة 2026» في 18 يونيو 2026 على أن يُغلق في 30 سبتمبر المقبل لتبدأ مرحلة التقييم والتحكيم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.