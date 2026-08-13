المصرف المركزي يشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة "بريكس"

جايبور (الهند) في 13 أغسطس / وام/ شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "بريكس"، الذي اختتم اليوم واستمر يومين بمدينة جايبور بالهند التي تترأس المجموعة لعام 2026.

ترأس وفد المصرف المركزي، سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضم عددا من كبار المسؤولين.

وشارك الوفد في جلسات القمة التي اطلع خلالها على الرؤى المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وفود وقادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. تناولت استعراض التجربة الإماراتية الناجحة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادة الدولة في مجال الابتكار المالي.

تأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع البنوك المركزية والسلطات المالية النظيرة، والإسهام في الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل ملامح المشهد المالي العالمي.